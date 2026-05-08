A fine maggio, un nuovo nome sarà inserito nella Italian Wrestling Hall of Fame durante uno show a Torino. La cerimonia segue l’ingresso recente di altri wrestler noti, avvenuto durante l’evento MW Occasione d’Oro 2026. La Hall of Fame italiana continua a celebrare figure di rilievo nel mondo della lotta libera, con l’obiettivo di onorare la storia e i protagonisti di questa disciplina.

Un altro grande nome entra nella Italian Wrestling hall Of Fame. Dopo l’ultima introduzione (di Maschino e Demine a MW Occasione d’Oro 2026 ), a fine Maggio avremo un nuovo ingresso nella Hall Of Fame italiana. Benzi Time. Durante lo Show della IWS “American Wrestling Showdown 2026”, il prossimo 30 Maggio a Borgaro Torinese (TO) (Tutte le Info su Show e Biglietti le trovate QUI ), sarà il giornalista sportivo Stefano Benzi il nuovo introdotto 2026. Genovese classe 1965, dopo le prime esperienze su radio e televisioni liguri, a fine anni 90 passa prima a Eurosport e poi Telepiù. La svolta Wrestling arriva nel 2004 con il passaggio a SportItalia e alla nascita di WWE News, che dal 2004 al 2009 porta notizie, approfondimenti, interviste (con leggende WWE come John Cena, Rey Mysterio, Batista, Kane ), ma anche news sul wrestling italiano.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - IWS: Stefano Benzi sarò introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame nello Show a Torino

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