Il volto di Trump ferito sui missili di Teheran | i fertilizzanti dietro l’ultimo durissimo scontro militare tra Stati Uniti e Iran

Gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti in Iran, tra cui punti radar e di controllo droni, dopo che Teheran ha abbattuto un drone americano Mq-1 Predator. L’attacco è avvenuto in risposta all’abbattimento del drone. La decisione è stata comunicata dalle autorità statunitensi senza ulteriori dettagli. L’operazione segue un’escalation di tensioni tra i due Paesi, con il governo iraniano che ha accusato gli Stati Uniti di provocazioni. Le fonti indicano che l’attacco si è svolto senza incidenti di rilievo.

Gli Stati Uniti hanno bombardato siti radar e di controllo droni in Iran dopo che Teheran ha abbattuto un drone americano Mq-1 Predator. L’Iran ha ammesso di aver lanciato un attacco di rappresaglia, mentre il Kuwait ha affermato di aver intercettato droni e missili in arrivo. I due attacchi riflettono la fragilità di un cessate il fuoco di diverse settimane. (ANSA FOTO) – Notizie.com Nel frattempo, Teheran ha mantenuto il controllo dello Stretto di Hormuz, interrompendo le forniture energetiche globali, dato che un quinto di tutto il petrolio e il gas naturale commercializzati un tempo transitavano attraverso lo stretto passaggio del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Notizie.com

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