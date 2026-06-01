Un vigile urbano di 51 anni, coinvolto nell'accensione di fuochi artificiali che hanno fatto imbizzarrire e scappare i cavalli durante la parata del 2 giugno a Roma, rischia il licenziamento. L'episodio si è verificato sulla via Colombo, prima della cerimonia ufficiale. L'uomo è sposato e ha tre figli. La sua azione, ritenuta una tradizione da lui praticata, ha generato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sul rispetto delle norme di sicurezza.

Ha 51 anni, è sposato e ha tre figli il vigile urbano che ha acceso i fuochi artificiali facendo imbizzarrire e scappare i cavalli prima della parata del 2 Giugno a Roma sulla Colombo. Lavora nella polizia locale di Roma Capitale dal 2025 ed è assegnato al Gruppo pronto intervento traffico (Gpit). Alla manifestazione aveva compiti logistici e lui e i suoi colleghi sospettati di averlo spalleggiato non parteciperanno alla parata. Rischia il licenziamento e la contestazione del reato di lesioni colpose. Oltre a dover pagare i danni del disastro. Ma intanto un video che risale al 2022 dimostra che il “rito” dei fuochi d’artificio andava avanti da anni. 🔗 Leggi su Open.online

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Cavalli in fuga dopo i botti alle prove del 2 Giugno: indagato un vigile urbanoDurante le prove generali per la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, alcuni cavalli sono scappati a causa dei botti esplosi durante le prove.

Temi più discussi: Roma cavalli in fuga sulla Colombo, indagini sulla provenienza dei botti usati dai vigili. L'agente accusato: Mi spiace, volevamo festeggiare; Il vigile dei botti e dei cavalli scappati a Roma rischia il licenziamento: Ma era una tradizione; La fuga dei cavalli della polizia a Roma a causa dei fuochi d'artificio: quando le campagne di sensibilizzazione non servono nemmeno alle Forze dell'ordine; La fuga dei cavalli, quattro vigili esclusi dalla parata ai Fori Imperiali.

quindi, a quanto pare, la fuga dei cavalli dell'altra notte a Roma, durante le prove della parata del 2 giugno, è stata provocata da un vigile urbano, che ha acceso alcuni botti in mezzo agli animali, insomma un emerito idiota. x.com

Volevo festeggiare: c’è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni. Cavalli del 2 giugno in fuga per le vie di RomaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Volevo festeggiare: c’è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni. Cavalli del 2 giugno in fuga per le vie di Roma pubblicato il 1 Giugno 202 ... ilfattoquotidiano.it

Roma cavalli in fuga sulla Colombo, indagini sulla provenienza dei botti usati dai vigili. L'agente accusato: Mi spiace, volevamo festeggiareIl 51enne è stato denunciato in Procura e potrebbe essere accusato di lesioni colpose aggravate oltre che di aver acceso petardi in strada. Accertamenti su almeno altri quattro colleghi ... roma.corriere.it