L'ex calciatore inglese è stato coinvolto in un incidente stradale in autostrada, schiantandosi contro un guardrail con una Lamborghini. Dopo l'incidente, è stato fermato e sottoposto a controlli. È stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine stanno ancora accertando le circostanze dell'incidente e i risultati dei test tossicologici.

L'ex nazionale inglese Raheem Sterling è stato arrestato con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Sterling, 31 anni, che ha giocato l'ultima partita con i Tre Leoni nel dicembre 2022, avrebbe perso il controllo della sua Lamborghini sulla autostrada M3 giovedì mattina attorno alle 9 ed è stato fermato dalla polizia. È stato rilasciato su cauzione in attesa delle indagini, dopo aver presumibilmente urtato le barriere autostradali. La polizia dell'Hampshire ha dichiarato in un comunicato: "Poco prima delle 9 di giovedì, abbiamo ricevuto segnalazioni di una Lamborghini che si è scontrata con le barriere sulla M3 in direzione sud, vicino allo svincolo di Minley. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sterling si schianta con la Lamborghini. Arrestato per sospetta guida sotto l'uso di stupefacenti

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