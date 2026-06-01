Il Viareggio crolla alla Maddalena Svanisce il sogno promozione in D
Il Viareggio perde 4-1 in trasferta contro la Maddalena, compromettendo le speranze di promozione in Serie D. La formazione ospite schiera Ruzittu, Vitelli, Esposito, Vrdoljak, Tessaro, Bert, Lima, Attili, Piassi, De Cenco e Casazza. Entrano Russo al 36’, Alvarez al 47’, Mondino al 21’ e Animobono al 21’. La Maddalena segna quattro gol, mentre il Viareggio segna un gol con Casazza.
ilvamaddalena 4 viareggio 1 ILVAMADDALENA: Ruzittu, Vitelli, Esposito, Vrdoljak, Tessaro, Bert (36’st Russo), Lima (47’st Alvarez), Attili (21’st Mondino), Piassi (21’st Animobono), De Cenco, Casazza. A disp.: Verardi, Reale, Galvani, Zaharia, Pintus. All.: Favarin. VIAREGGIO: Nucci, Romanelli (29’st Bertelli), Tieu Kapieu, Lollo, Danovaro, Bertacca, Brondi, Belluomini (29’st Kthella), Pegollo, Gabrielli, Purro. A disp.: Carpita, Baroni, Barsotti, Bertelli, Sforzi, Pardini, Apolloni, Tartarelli, Kthella. All.: Fiale. Arbitro: Russo di Benevento. Reti: 21’ Casazza, 35’ Purro, 35’st Mondino, 41’st De Cenco, 47’ st Alvarez. Note: Ammoniti Lima, Purro, Romanelli, Vrdoljak, Lollo, Mondino, Pegollo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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