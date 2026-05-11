Un super Pegollo mette le ali alle zebre Continua il sogno promozione del Viareggio

Nel campionato di calcio, il Viareggio ha ottenuto una vittoria importante contro l'Zenith Prato, con il risultato di 2-1. La partita si è giocata su un modulo 3-5-2, con il portiere Nucci e i difensori Romanelli, Bertacca e Danovaro. A centrocampo sono scesi in campo Purro, Sforzi, Lollo, Tie Kapieu e Bertelli, mentre in attacco Gabrielli e Pegollo. Al 18° minuto del secondo tempo, è entrato Khtella al posto di Bertelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui