Un super Pegollo mette le ali alle zebre Continua il sogno promozione del Viareggio

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio, il Viareggio ha ottenuto una vittoria importante contro l'Zenith Prato, con il risultato di 2-1. La partita si è giocata su un modulo 3-5-2, con il portiere Nucci e i difensori Romanelli, Bertacca e Danovaro. A centrocampo sono scesi in campo Purro, Sforzi, Lollo, Tie Kapieu e Bertelli, mentre in attacco Gabrielli e Pegollo. Al 18° minuto del secondo tempo, è entrato Khtella al posto di Bertelli.

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viareggio 2 zenith prato 1 VIAREGGIO (3-5-2). Nucci; Romanelli, Bertacca, Danovaro; Purro, Sforzi (1’ st Belluomini), Lollo, Tie Kapieu, Bertelli (18 st Khtella); Gabrielli, Pegollo. All. Fiale. ZENITH PRATO (4-5-1). Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Cela, Castiello; Toccafondi (44’ st Palj),, Sinisgallo (18’ st Kouassi), Fallani (1’ st Danti), Nistri (44’ st Moussaid), Saccenti (40’ st Hanxhari); Caggianese. All. Settesoldi. Arbitro: Danesi di Pistoia (Di Legge, Rocchi). Reti: 16’ pt Bertacca (autogol), 22’ pt e 49’ st Pegollo. Note: ammoniti Nucci; Castiello; espulsi Bertacca e Cela. AGLIANA – Si dice che le vittorie più belle siano quelle che arrivano all’ultimo tuffo e dopo una partita sofferta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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