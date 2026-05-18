Passion Manfredonia ko a Triggiano | per ora il sogno promozione svanisce

La Passion Manfredonia ha perso 2-0 in trasferta contro Triggiano, chiudendo così la finale playoff del campionato. La sconfitta interrompe il percorso della squadra verso la promozione, lasciando al momento il sogno di raggiungere la categoria superiore. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nel punteggio e ha segnato la conclusione della stagione per la formazione di Manfredonia.

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