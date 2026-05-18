Passion Manfredonia ko a Triggiano | per ora il sogno promozione svanisce
La Passion Manfredonia ha perso 2-0 in trasferta contro Triggiano, chiudendo così la finale playoff del campionato. La sconfitta interrompe il percorso della squadra verso la promozione, lasciando al momento il sogno di raggiungere la categoria superiore. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nel punteggio e ha segnato la conclusione della stagione per la formazione di Manfredonia.
Con una sconfitta per 2-0 a Triggiano termina il campionato della PassionSport Manfredonia che perde la finale playoff ed, al momento, vede svanire il sogno promozione. Bisognerà attendere l’estate e qualche rinuncia per sperare di andare in Promozione, altrimenti sarà ancora Prima Categoria. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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