Il Vernio ha confermato l’allenatore Scilla anche per la prossima stagione. La squadra, retrocessa lo scorso anno dalla Seconda Categoria, non è riuscita a ottenere la promozione attraverso i playoff. La squadra ha concluso la stagione senza passare il turno nelle fasi finali. La decisione di mantenere l’allenatore è stata comunicata ufficialmente dal club. La squadra si prepara ora alla nuova annata, con l’obiettivo di migliorare il risultato ottenuto.

Il Vernio, retrocesso lo scorso anno dalla Seconda Categoria, non è riuscito a centrare il pronto ritorno nemmeno tramite playoff. Il cammino dei verniatti non è comunque stato negativo, tutt’altro: i rossoblù hanno chiuso la "regular season" del campionato di Terza Categoria al quarto posto (a pari merito con il Carmignano) qualificandosi agli spareggi-promozione ed uscendo in semifinale per mano del San Giusto. E la dirigenza ha deciso di riconfermare anche per la prossima stagione, in panchina, il tecnico Lorenzo Scilla. "La società esprime piena fiducia nel progetto iniziato con Lorenzo e per tal motivo ha deciso di riconfermare la gestione della squadra per la stagione 20262027 – fanno sapere i dirigenti - Lorenzo ha già dato un’impronta positiva a questa stagione e siamo sicuri che possa continuare su questa strada". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Vernio riconferma l’allenatore Scilla

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