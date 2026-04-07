A Vernio si stanno preparando i lavori per l’antica Fiera di San Giuseppe, l’evento tradizionale che si svolgerà domenica 10 maggio. La manifestazione, che si tiene ogni anno in primavera, è programmata dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera. I preparativi sono in corso per garantire lo svolgimento della fiera, che rappresenta un appuntamento storico per la comunità locale.

L’antica Fiera di San Giuseppe – la festa tradizionale di primavera a Vernio – quest’anno si terrà domenica 10 maggio, a cominciare dalle 9 fino alle 19. Per la mostra mercato l’organizzazione dell’esposizione sarà a cura di Appennino Slow. E’ partita dunque, la macchina organizzativa per l’Antica Fiera di San Giuseppe a San Quirico di Vernio ed è già aperto il form per inviare le domande di partecipazione degli espositori al mercato, che sarà allestito in piazza Primo Maggio, al Giardino del Monumento della Direttissima zona le Rocce, in via Fobiana, in piazza San Leonardo e in piazza del Comune. Gli espositori ammessi sono: aziende agricole e vitivinicole, vivai, produttori alimentari e artigiani, per l’area food ristoratori, agriturismi, food truck, street food in genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vernio, l’antica Fiera. Iniziati i preparativi

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Circolazione in graduale ripresa. * Effettuato bus VERNIO-S.BENEDETTO partenza ore 16:45; * Treno DR EM 17846 (PRATO C.LE-BOLOGNA C.LE) cancellato e sostituito con bus. #treni x.com