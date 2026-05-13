Il percorso sensoriale e inclusivo a Vernio

A Vernio si è tenuto un evento dedicato all’inclusione, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione sanitaria e favorire l’accessibilità per tutti i cittadini. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno potuto usufruire di un percorso sensoriale pensato per essere accessibile e coinvolgente. L’iniziativa si è svolta in un clima di collaborazione, con attenzione ai bisogni di ogni partecipante.

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Una giornata dedicata all’inclusione, alla prevenzione sanitaria e alla costruzione di una comunità sempre più accessibile e attenta ai bisogni di tutti. È lo spirito di "Insieme oltre lo sguardo - Lo stesso sentiero, ognuno con il proprio passo", l’iniziativa in programma sabato alla Misericordia di Montepiano, patrocinata dal Comune di Vernio, con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Prato, Associazione nazionale vigili del fuoco – sezione di Prato, Cai Prato e Cai Montepiano, con la Società della salute area pratese e dell’Asl Toscana Centro. "Si tratta dell’inizio di un progetto da costruire insieme, enti, associazioni del territorio...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il percorso sensoriale e "inclusivo" a Vernio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il PRALC apre le porte alla città, un percorso sensoriale tra desideri e consapevolezzaL’evento di Anna Rosa Ferrari si conferma nel calendario ufficiale del Ministero con il percorso per trasformare i desideri in obiettivi concreti e... Roberta Zicari nuova coordinatrice cittadina dell’Udc: “Costruiremo un percorso politico inclusivo”La consigliera comunale Roberta Zicari è stata nominata coordinatrice cittadina dell’Unione di Centro per la città di Agrigento.