Il percorso sensoriale e inclusivo a Vernio
A Vernio si è tenuto un evento dedicato all’inclusione, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione sanitaria e favorire l’accessibilità per tutti i cittadini. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno potuto usufruire di un percorso sensoriale pensato per essere accessibile e coinvolgente. L’iniziativa si è svolta in un clima di collaborazione, con attenzione ai bisogni di ogni partecipante.
Una giornata dedicata all’inclusione, alla prevenzione sanitaria e alla costruzione di una comunità sempre più accessibile e attenta ai bisogni di tutti. È lo spirito di "Insieme oltre lo sguardo - Lo stesso sentiero, ognuno con il proprio passo", l’iniziativa in programma sabato alla Misericordia di Montepiano, patrocinata dal Comune di Vernio, con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Prato, Associazione nazionale vigili del fuoco – sezione di Prato, Cai Prato e Cai Montepiano, con la Società della salute area pratese e dell’Asl Toscana Centro. "Si tratta dell’inizio di un progetto da costruire insieme, enti, associazioni del territorio...🔗 Leggi su Lanazione.it
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