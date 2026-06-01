Il vento ha fermato la sesta tappa del SailGP a New York. La prima sessione è stata annullata a causa delle condizioni meteo, costringendo gli australiani a riparare la barca. Dopo lo stop, i Bonds Flying Roots sono riusciti a riprendere e hanno vinto la tappa.

Il mondo della vela ha imparato qualcosa di nuovo al Mudabala New York Sail Grand Prix, la sesta tappa del circuito internazionale riservato agli F.50. Se la velocità del vento sfiora i 50 kmh, nel porto della Grande Mela, gli alaggi con le gru devono essere interrotti immediatamente. E in realtà non dovrebbero manco iniziare se il National Weather Service prevede che la velocità del vento possa superare la soglia. Così, nel primo giorno è stato impossibile mettere in acqua tutte le dodici barche: ne sono scese solo quattro e i responsabili di SailGP hanno deciso di non considerare valida la sessione. Per non deludere le migliaia di fan seduti sulle tribune e il pubblico televisivo, gli organizzatori del SailGP hanno programmato tre regate con venti potenti e forti raffiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il vento condiziona il SailGP a New York. Bonds Flying Roots show: prima lo stop, poi vince la tappa

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