Vela | il Bonds Flying Roos di Slingsby trionfa al SailGP di Rio Ancora buone indicazioni dal Team Italy

Al termine della quarta tappa del SailGP 2026 a Rio de Janeiro, il team italiano ha concluso la gara al settimo posto. La competizione, che si svolge sulle acque brasiliane, ha visto la vittoria del Bonds Flying Roos, imbarcazione targata Slingsby. La tappa si è disputata in un contesto di forte competitività, con le squadre che hanno affrontato condizioni meteo variabili lungo il percorso.

Termina al settimo posto la gara del Red Bull Italy sulle acque di Rio de Janeiro, località del Brasile che ha ospitato questa settimana la quarta tappa del SailGP 2026, competizione itinerante di vela da alcuni definita come la “Formula 1 del mare”. Di fatto, l’equipaggio capitanato da Phil Robertson ha confermato lo stesso piazzamento del day-1, conquistando complessivamente 33 punti totali, maturati grazie ad un ottimo secondo posto raccolto nella quinta regata (la prima di giornata) a cui è seguito una dodicesima ed una nona posizione. A trionfare sono stati gli uomini del Bond Flying Roos di Tom Slingsby, il quali hanno preceduto i Los Galllos di Diego Botin, secondi, e gli Artemis di Nathan Outteridge.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: il Bonds Flying Roos di Slingsby trionfa al SailGP di Rio. Ancora buone indicazioni dal Team Italy Vela, Red Bull Italy sfiora la finale al SailGP di Sydney. Vince il team statunitenseBuone notizie in chiave azzurra a Sydney al termine del terzo appuntamento stagionale del SailGP 2026, sesta edizione dello spettacolare circuito... Vela, Spagna in fuga dopo la prima giornata del SailGP di Sydney. Red Bull Italy in crescitaVa in archivio per fortuna senza incidenti e con delle regate mozzafiato nelle acque del porto di Sydney il day-1 della terza tappa stagionale del...