I servizi di intelligence occidentali segnalano un’attenzione crescente verso il vannaccismo, considerato come la fase più avanzata del bipolarismo di coalizione. Si tratta di un fenomeno che coinvolge alleanze politiche caratterizzate da forti divisioni e conflitti interni, spesso accompagnate da tensioni pubbliche e scontri tra diversi schieramenti. Le analisi indicano che questa dinamica può influenzare la stabilità politica e le relazioni internazionali, con implicazioni che vengono monitorate da vicino dalle autorità competenti.

Da tempo, leggendo sui giornali degli allarmi lanciati dai servizi di intelligence occidentali sul rischio che Vladimir Putin decidesse di «testare» l’articolo 5 della Nato con un attacco diretto a un paese europeo, mi domandavo quale sarebbe stata, in quel caso, la reazione della politica e dell’opinione pubblica nel nostro paese. Una parte di me, quella più cinica e pessimista, dava per scontato che l’esito sarebbe stato un ulteriore rafforzamento delle posizioni filoputiniane, non foss’altro che per un moto istintivo di paura. Un’altra parte di me, quella più ingenua e ottimista, confidava che alla lunga il concretizzarsi della minaccia... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il vannaccismo, fase suprema del bipolarismo di coalizione

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