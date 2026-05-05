Incontro sul benessere mentale e presentazione di Bipolarismo oltre il bianco e nero

Si è svolto un incontro dedicato al benessere mentale, durante il quale sono stati presentati i contenuti del progetto “Bipolarismo, oltre il bianco e nero”. L’evento ha visto la partecipazione di due professioniste, una psicoterapeuta e una psichiatra, che hanno affrontato temi legati alla salute mentale in modo aperto e accessibile a tutti. L’obiettivo principale è stato quello di contribuire a superare il tabù legato a questa condizione.

Vinciamo il tabù sulla salute mentale con un incontro aperto a tutti, con le professioniste Mariapia Corvino, psicoterapeuta, e con la psichiatra Samira Terlizzi. Sarà l'occasione per presentare insieme all'autrice il nuovo libro di Anna Barbetta, “Bipolarismo, oltre il bianco e nero”, e per.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Salute e benessere: un incontro al Brn Village di Forlimpopoli sul tema della prevenzioneContinuano al Brn Restaurant & Bike Café le serate dedicate al benessere e alla cura della persona intitolate “SerateSalute”, in compagnia della... Leggi anche: “Fermati, respira, sogna”: incontro sul benessere psicofisico a Casalserugo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finale Emilia: due appuntamenti dedicati al benessere tra movimento e salute mentale; Lamezia, ConsapevolMENTE in armonia: incontro dei giovani FI su salute mentale; Sito Istituzionale | Municipio X, incontro sui problemi legati alla salute mentale; Salute mentale e potenziamento della copertura degli screening oncologici, incontro al Molo trapezoidale. Lamezia, ConsapevolMENTE in armonia: incontro dei giovani FI su salute mentaleLamezia Terme – Mettere al centro il benessere psichico come pilastro della qualità della vita, abbattendo ogni barriera generazionale. È ... lametino.it Succivo, Tienimi a Mente: incontro sul benessere degli adolescentiSuccivo (Caserta) - Un invito ad ascoltare, comprendere e dare spazio alle emozioni delle nuove generazioni. Nasce con questo obiettivo Tienimi a Mente, ... pupia.tv GALILEO FESTIVAL A PADOVA | Nel corso dell’incontro "Autostrade del mare: sviluppo e sostenibilità" si analizzerà il ruolo strategico del trasporto marittimo nelle dinamiche economiche e ambientali contemporanee. Un confronto tra ricerca e istituzioni per a - facebook.com facebook #Napoli, previsto l’incontro tra Aurelio #DeLaurentis e Antonio #Conte dopo l’aritmetica qualificazione in #ChampionsLeague, per il momento non filtra nessun segnale di addio, l’allenatore italiano potrebbe addirittura rinnovare a sorpresa il contratto con il x.com