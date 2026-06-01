Il Tottenham Hotspur ha manifestato interesse per il trasferimento di Jean-Matteo Bahoya dall’Eintracht Francoforte durante la prossima finestra di mercato estiva. La società inglese sta valutando la possibilità di ingaggiare il giocatore, senza ancora aver raggiunto un accordo. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sulla cifra richiesta. Bahoya è attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, ma il club londinese sta valutando un eventuale trasferimento.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham Hotspur è interessato a firmare Jean-Matteo Bahoya dell’Eintracht Francoforte durante la finestra di mercato estiva. L’Internazionale francese under 21 ha fatto abbastanza bene per il club tedesco e ha attirato l’attenzione della squadra del nord di Londra. Il Tottenham ha bisogno di più qualità sulle fasce e il 21enne potrebbe essere l’ideale per loro. Aggiungerà ritmo esplosivo e imprevedibilità in futuro. Può affrontare i difensori e creare occasioni nell’uno contro uno. Aiuterà anche a segnare gol. Bahoya ha contribuito con otto gol in questa stagione. Secondo quanto riportato dalla Spagna, in questa stagione il giocatore ha segnato una velocità massima di 37,1 kmh e il suo ritmo sostenuto nell’ultimo terzo potrebbe aggiungere una nuova dimensione all’attacco del Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham vorrebbe il trasferimento di Jean-Matteo Bahoya

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