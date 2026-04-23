L’Arsenal ha fatto sapere di essere disposto a ridurre il prezzo per il trasferimento di un giocatore, dato che il club acquirente ha mostrato apertura improvvisa alla trattativa. Nel frattempo, il Leicester City ha concluso la stagione con la retrocessione in League One, segnando il peggior risultato di un club che solo dieci anni fa aveva conquistato il titolo di Premier League.

Breaking: La stagione del Leicester City è stata, sotto ogni aspetto, un disastro, con la retrocessione in League One al punto più basso per un club che vinse il titolo di Premier League 10 anni fa. Gary Rowett non è riuscito a salvare una nave che affonda e i Foxes giocheranno a calcio di terza divisione solo per la seconda volta nella loro storia. Ci sono state, però, alcune luci splendenti nell’oscurità del King Power Stadium. Potrebbe piacerti L’obiettivo dell’Arsenal Monga potrebbe essere disponibile a prezzo ridotto. Jeremy Monga ha fatto il suo debutto con il Leicester in Premier League all’età di 15 anni lo scorso anno (Credito immagine: Getty Images) Il teenager Jeremy Monga ha fatto il suo debutto nel campionato in questa stagione, impressionando con 25 presenze in campionato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’obiettivo di trasferimento dell’Arsenal diventa disponibile a prezzo ridotto poiché il club cessionario si apre improvvisamente al trasferimento

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