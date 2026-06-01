Il Torneo del Tricolore In campo 600 bambini
Il Torneo del Tricolore si è svolto a Rovellasca, coinvolgendo più di 600 bambini. La manifestazione calcistica ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da diverse zone. L'evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha visto l'uso di campi dedicati alla competizione. La giornata ha visto partite tra giovani atleti, con attenzione alle attività sportive e al fair play. La manifestazione si è conclusa senza segnalazioni di incidenti o problemi.
ROVELLASCA (Como) Il Torneo calcistico del Tricolore è tornato a Rovellasca, portando in campo oltre 600 bambini. La quindicesima edizione della manifestazione, ha coinvolto quest’anno 52 squadre prevalentemente del Milanese, della Brianza e del Comasco, e si concluderà domani, Festa della Repubblica, che coincide con il quinto Memorial Nicolò Rubino, giovane calciatore del Rovellasca prematuramente scomparso. "Per noi - spiega Paolo Bruzzese, direttore generale del Rovellasca - è fondamentale investire sui ragazzi innanzitutto dal punto di vista educativo, cercando sempre di conciliare lo sport con la crescita formativa, consapevoli che nella vita dobbiamo tutti contribuire a promuovere valori sani e senso di responsabilità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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