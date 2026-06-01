il torneo del tricolore in campo 600 bambini

Notizia in breve

Il Torneo del Tricolore si è svolto a Rovellasca, coinvolgendo più di 600 bambini. La manifestazione calcistica ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da diverse zone. L'evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha visto l'uso di campi dedicati alla competizione. La giornata ha visto partite tra giovani atleti, con attenzione alle attività sportive e al fair play. La manifestazione si è conclusa senza segnalazioni di incidenti o problemi.