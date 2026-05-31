Torneo del Tricolore in campo a Rovellasca 600 baby calciatori nel ricordo di Nicolò Rubino
A Rovellasca si è svolto il Torneo del Tricolore, con la partecipazione di circa 600 bambini calciatori. La manifestazione è stata dedicata a Nicolò Rubino. La giornata ha visto squadre provenienti da diverse zone, che si sono sfidate in partite amichevoli. La kermesse ha avuto anche uno scopo benefico, con fondi raccolti destinati a iniziative sociali. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati delle partite o sui premi assegnati.
Rovellasca Porro (Milano), 31 maggio 2026 – “Lo sport e il calcio sono un veicolo straordinario per promuovere l’educazione civica e la formazione culturale. Complimenti alla società calcistica del Rovellasca per promuovere ogni anno il Torneo del Tricolore, occasione per insegnare i valori costituzionali ai ragazzi: saremmo lieti di accogliere prossimamente in Consiglio regionale i vertici del Rovellasca per consegnare loro un riconoscimento”. I team coinvolti . Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani complimentandosi con i dirigenti della società rossoblù per l’evento, giunto alla sua 15esima edizione e che quest’anno coinvolge 52 squadre prevalentemente del Milanese, della Brianza e del Comasco, e che vede la partecipazione di oltre 600 bambini dal 2013 al 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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