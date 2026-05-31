Torneo del Tricolore in campo a Rovellasca 600 baby calciatori nel ricordo di Nicolò Rubino

Notizia in breve

A Rovellasca si è svolto il Torneo del Tricolore, con la partecipazione di circa 600 bambini calciatori. La manifestazione è stata dedicata a Nicolò Rubino. La giornata ha visto squadre provenienti da diverse zone, che si sono sfidate in partite amichevoli. La kermesse ha avuto anche uno scopo benefico, con fondi raccolti destinati a iniziative sociali. Nessun dettaglio è stato fornito sui risultati delle partite o sui premi assegnati.