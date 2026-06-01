Il test sul paziente ricoverato a Cagliari dopo un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo è risultato negativo. Non ci sono altri casi di Ebola in Sardegna. Tuttavia, il Ministero della Salute ha aumentato la sorveglianza per le persone provenienti dalle zone colpite dall’epidemia. Le autorità monitorano attentamente i viaggiatori che rientrano da aree a rischio.

N essun caso di Ebola in Sardegna. Il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente ricoverato a Cagliari dopo un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo è risultato negativo. La notizia, diffusa dall’ ANSA, chiude un caso che nelle ultime ore aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e offre l’occasione per capire cosa sta succedendo davvero: quali misure ha adottato il Ministero della Salute, qual è il rischio per l’Italia e perché gli esperti invitano a mantenere alta l’attenzione senza cedere alla paura. L’Oms trova l’accordo sulla pandemia, per affrontare le future crisi sanitarie X Il caso di Cagliari: il test ha escluso Ebola. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il test sul paziente di Cagliari è negativo, ma il Ministero ha rafforzato la sorveglianza per chi arriva dalle aree interessate dall'epidemia. Ecco cosa sapere

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Ebola, test negativo per il paziente rientrato in Sardegna dal Congo

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Temi più discussi: Nessun caso di Ebola a Cagliari, il test sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo; Ebola in Italia, negativo il test sul paziente rientrato dal Congo; Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo; Ebola, caso sospetto a Cagliari: paziente in ospedale con sintomi.

Ebola, negativo il test sul paziente a Cagliari x.com

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