Ebola negativo il test sul paziente ricoverato in Sardegna Il Ministero della Salute | In Italia rischio molto basso

Il test per Ebola sul paziente ricoverato in Sardegna è risultato negativo. Il Ministero della Salute ha comunicato che il rischio di diffusione del virus in Italia è molto basso. Il paziente, che era rientrato dal Congo, è stato sottoposto all’esame dopo l’isolamento. Nessun altro caso sospetto è stato segnalato nel paese. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a seguire le procedure di sicurezza.

Ha dato esito negativo il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. A comunicarlo alle prime ore della mattina è il ministero della Salute attraverso una nota ufficiale, nella quale i responsabili della Sanità danno rassicurazioni sulla situazione italiana e sulla diffusione del virus. Analisi allo Spallanzani. Nella nota si precisa che «Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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