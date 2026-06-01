Eboila negativo il test del paziente in isolamento all’ospedale di Cagliari

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il test per Ebola effettuato domenica 31 maggio sul paziente in isolamento all’ospedale di Cagliari è risultato negativo. Il paziente, rientrato dal Congo, era stato sottoposto al test dopo aver mostrato sintomi sospetti. La procedura di isolamento e monitoraggio è proseguita fino all’esito negativo del test. Non ci sono altri casi sospetti in atto. La struttura sanitaria ha confermato la negatività del risultato e la fine dell’isolamento.

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Il test per Ebola effettuato domenica 31 maggio sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato: il giorno dopo, di fronte ad alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedal e Santissima Trinità di Cagliari, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna: “Si conferma – viene sottolineato – che il rischio in Italia resta molto basso “. Il test negativo riguarda un cittadino congolese, residente nel capoluogo sardo, che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo a Il Cairo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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