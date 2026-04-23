Heidi Jack lo Squartatore e il terrorista messo in coda | perché le scuole medie sono il posto più vero che esista Le parole di Valentina Petri
Recentemente si è parlato di un episodio che coinvolge una supplente delle scuole medie, accusata di aver tagliato una ciocca di capelli a due studentesse. Questo fatto ha riacceso il dibattito sulla relazione tra insegnanti e studenti e sulla gestione dell’autorità in ambito scolastico. Le scuole medie sono spesso considerate un luogo in cui si manifestano confronti diretti e situazioni autentiche, che riflettono le tensioni e le dinamiche tra adulti e ragazzi.
La vicenda della supplente che ha tagliato una ciocca di capelli a due studentesse ha riacceso la questione, mai sopita, sul difficile equilibrio tra autorità e rispetto nelle scuole. Ma c’è chi, da quelle aule, invita a guardare oltre il singolo episodio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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