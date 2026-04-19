Terzani il kamikaze della pace e le guerre | lo scandalo delle nuove stragi di innocenti

Nel libro “Leandro Manfrini e Tiziano Terzani – Inviati speciali in guerra e pace” di Giuseppe Zois, si affrontano temi legati ai conflitti armati e alle loro conseguenze, con particolare attenzione alle azioni di alcuni operatori dell'informazione. La narrazione si concentra su episodi di cronaca e sui rischi che i giornalisti affrontano sul campo, evidenziando il ruolo di Terzani e le sue esperienze in situazioni di conflitto.

Nella parte finale del libro “Leandro Manfrini e Tiziano Terzani – Inviati speciali in guerra e pace” di Giuseppe Zois ( ed. Villadiseriane ) è pubblicata l’ultima intervista che Terzani rilasciò all’autore a fine febbraio del 2002 a Lugano. Il testo conserva una lucida, straordinaria attualità su tutti i molti temi affrontati nella conversazione. Visto quanto sta accadendo nell’Ucraina da 4 anni e nel Medio Oriente, ma non solo (con una cinquantina di conflitti in corso sul pianeta), qui di seguito riprendiamo un ampio stralcio del pensiero di Terzani sulla guerra, dove la sua posizione era netta: “Né con gli uni né con gli altri”. Aveva visto giusto Tiziano Terzani quando ci metteva in guardia dalla corsa cieca e folle che stavamo facendo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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