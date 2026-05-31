Zachary Svajda ha eliminato il giocatore argentino e si prepara ad affrontare Cobolli al Roland Garros. È un giovane statunitense che ha superato un avversario di alto livello nel torneo. La sua vittoria ha aperto un percorso inaspettato nel tabellone, favorendo la corsa di Cobolli. La competizione prosegue senza le previsioni iniziali, con Svajda pronto a sfidare il prossimo avversario.

In un tabellone che si è clamorosamente aperto in maniera imprevista rispetto alle previsioni della vigilia, Flavio Cobolli può sfruttare la grande opportunità di arrivare più avanti possibile per continuare la sua scalata e puntare sempre più in alto nel ranking ATP. Il prossimo step per l’azzurro è rappresentato da Zachary Svajda. Il tennista statunitense, numero 85 del ranking ATP, ha iniziato il suo torneo con il successo in rimonta, in quattro set, contro l’australiano Alexei Popyrin. Al secondo turno il giocatore a stelle e strisce ha superato Adam Walton, autore dell’eliminazione di Daniil Medvedev, nuovamente in quattro set. Svajda... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Zachary Svajda, il prossimo avversario di Flavio Cobolli al Roland Garros che ha eliminato Cerundolo

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Temi più discussi: Svajda, vittoria e dedica speciale: Sarebbe stato il compleanno di mio padre; Zachary Svajda centra gli ottavi e si commuove: Oggi sarebbe stato il compleanno di mio padre; Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Zachary Svajda: Se gioco bene, posso battere chiunque. Conosco lo stile di gioco di Cobolli.

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Roland Garros R2 Maschile: Z. Svajda ha battuto A. Walton 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-2 reddit

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