Il Tennis Giotto consolida lo staff tecnico nel padel

Da arezzonotizie.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il circolo Tennis Giotto ha rafforzato lo staff tecnico dedicato al padel, ampliando le attività dalla scuola ai livelli agonistici. È stato inserito un nuovo istruttore, Thomas Benvenuti, che si occuperà dell’insegnamento. La decisione mira a sostenere lo sviluppo della disciplina a ogni livello. L’obiettivo è migliorare l’offerta formativa e la crescita dei praticanti. Nessuna informazione è stata fornita su altri dettagli dello staff o sui programmi specifici.

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Il Tennis Giotto consolida il proprio impegno nel padel. Lo sviluppo della disciplina a tutti i livelli, dalla scuola padel all’attività agonistica, ha motivato il circolo aretino a rafforzare lo staff tecnico con l’inserimento dell’istruttore Thomas Benvenuti che sarà coinvolto nell’insegnamento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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