Lo staff tecnico della Fortitudo sta vivendo un rapido calo di membri, con l’assistente Tosarelli e il professore Del Santo in arrivo da Cento. Mentre si attende ancora l’annuncio del nuovo allenatore, la società prosegue senza clamore le operazioni di rafforzamento e preparazione della squadra per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato i dettagli dei cambiamenti nello staff.

Fronte squadra, ma anche staff la Fortitudo continua a muoversi. In attesa della conferma del nuovo coach, a fari spenti e senza fare troppi reclami, in Fortitudo si continua a lavorare per preparare la squadra del futuro. Assodato che Francesco Loreti sarà il nuovo team manager, da Cento dovrebbero arrivare anche due nuovi membri dello staff, l’assistente allenatore Federico Tosarelli e il preparatore atletico Francesco Del Santo. Tosarelli 32 anni bolognese, ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili della Fortitudo 103 Academy per poi passare alla Don Bosco Livorno sempre a livello giovanile. Negli ultimi anni è stato a Tortona e successivamente a Torino in A2 come assistant coach, ruolo che ha ricoperto nell’ultimo anno a Cento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo staff tecnico. L’esodo da Cento: in arrivo anche l’assistente Tosarelli e il prof Del Santo

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