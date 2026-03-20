il tennis giotto debutta nel campionato maschile di serie c

Il Tennis Giotto farà il suo debutto nel campionato maschile di serie C domenica 22 marzo alle 10, a Arezzo. La squadra si prepara per la prima partita ufficiale di questa stagione, che segna l’ingresso nel campionato di categoria. La sfida si svolgerà in trasferta e rappresenta l’esordio del team in questa competizione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Il Tennis Giotto debutta nella serie C maschile. Il primo turno è fissato per domenica 22 marzo quando, a partire dalle 10.00, la squadra aretina romperà il ghiaccio nel massimo campionato regionale in un derby sui campi del Tc Castiglionese che prevederà un’intensa giornata di match con quattro singoli e due doppi. In attesa dell’impegno in A2 previsto dal mese di ottobre, la serie C rappresenta il campionato di più alto livello che sarà disputato dal Tennis Giotto nella prima fase di stagione e rappresenterà un bel banco di prova per molti giovani cresciuti nel settore giovanile. La formazione, guidata da Giovanni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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