Il tenente colonnello Carmine Elefante lascia Ancona | missione a Tunisi per contrastare i traffici illeciti di beni culturali
Il tenente colonnello Carmine Elefante ha lasciato il suo incarico a Ancona per essere inviato a Tunisi, dove si occuperà di contrastare i traffici illeciti di beni culturali. Dal 9 settembre 2024, aveva diretto il reparto operativo del Comando provinciale della città. La sua partenza segna l'inizio di una missione internazionale legata alla tutela del patrimonio culturale.
ANCONA – Primo giorno di lavoro nel nuovo incarico all'estero per il tenente colonnello Carmine Elefante, che dal 9 settembre 2024 ha guidato il reparto operativo del Comando provinciale di Ancona. L'ufficiale, che proviene da un background specialistico, avendo comandato per ben 9 anni fino al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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