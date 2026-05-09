Il tenente colonnello Antonio De Lise lascia Latina | guiderà il Nucleo investigativo di Roma | IL VIDEO

Il tenente colonnello Antonio De Lise, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri nel territorio di Latina, si trasferisce dopo cinque anni e mezzo di servizio. Lascia la provincia per assumere il comando del Nucleo investigativo di Roma. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio di incarico. La sua esperienza nel territorio pontino si conclude con questa nuova assegnazione.

Cinque anni e mezzo sul territorio pontino e ora il tenente colonnello Antonio De Lise, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Latina, lascia la provincia per guidare il Nucleo investigativo di Roma. Un incarico che assumerà tra qualche mese dopo aver.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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