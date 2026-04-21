Aggressione in via Flaminia traffici illeciti al porto di Ancona e caso plasma a Torrette | le notizie della giornata in un minuto

Nella giornata di martedì 21 aprile, ad Ancona si sono registrate diverse notizie: un’aggressione avvenuta in via Flaminia, indagini sui traffici illeciti nel porto e aggiornamenti sul caso plasma presso l’ospedale di Torrette. La città ha anche affrontato temi legati alla sanità e alla politica, con sviluppi e notizie che coinvolgono vari settori locali.