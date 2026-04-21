Aggressione in via Flaminia traffici illeciti al porto di Ancona e caso plasma a Torrette | le notizie della giornata in un minuto

Da anconatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di martedì 21 aprile, ad Ancona si sono registrate diverse notizie: un’aggressione avvenuta in via Flaminia, indagini sui traffici illeciti nel porto e aggiornamenti sul caso plasma presso l’ospedale di Torrette. La città ha anche affrontato temi legati alla sanità e alla politica, con sviluppi e notizie che coinvolgono vari settori locali.

ANCONA - Dalla violenza in strada ai traffici illeciti nel porto, passando per sanità e politica. Queste le notizie di oggi (martedì 21 aprile) ad Ancona e nelle Marche. Aggressione in via FlaminiaUna 49enne è finita in ospedale dopo essere stata presa a pugni mentre portava a spasso il cane.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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