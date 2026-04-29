Mourinho al Real Madrid arrivano conferme | ok al ritorno in Spagna

Secondo fonti vicine alla società, l’ex allenatore del Real Madrid dal 2010 al 2013 ha ottenuto l’ok per tornare sulla panchina del club spagnolo. Le trattative sono in fase avanzata e si prevede che l’accordo venga ufficializzato nelle prossime settimane. Mourinho ha già guidato la squadra in passato, conquistando diversi titoli e lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi. La notizia ha generato grande attesa tra gli appassionati di calcio.

Ex allenatore del Real Madrid dal 2010 al 2013, José Mourinho è pronto a tornare alla guida delle merengues a partire dalla prossima stagione. Mourinho in pole per la panchina del Real Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it Il destino di Arbeloa alla guida della squadra spagnola appare segnato con Florentino Perez che è stato chiaro nel voler decidere in prima persona il prossimo allenatore del Real Madrid. Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano il Real Madrid sarebbe a conoscenza già da due settimane sull’apertura da parte di José Mourinho al ritorno alla guida delle merengues. Florentino Perez dovrà prendere una decisione e al momento sembrano essere tre le ipotesi più accreditate per la guida della formazione in vista della prossima stagione con la candidatura di José Mourinho che si fa sempre più forte.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mourinho al Real Madrid, arrivano conferme: ok al ritorno in Spagna Mourinho vuelve al Real Madrid #futbol #mourinho #realmadrid Notizie correlate Mourinho: «Non serve un miracolo per eliminare il Real Madrid. Sul mio ritorno...»Nel contesto di una vigilia cruciale per la Champions League, un allenatore noto per la sua determinazione affronta i microfoni delineando... Real Madrid, Arbeloa ai saluti: Florentino Pérez punta il ritorno di MourinhoIl Real Madrid ha ufficialmente avviato le grandi manovre per la successione di Alvaro Arbeloa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mourinho verso il Real Madrid: Perez vuole il ritorno dello Special One; Mourinho al Real Madrid, spunta il like di Mbappé. Ma dal Portogallo fanno muro; Clamoroso ritorno per Mourinho? Le indiscrezioni dagli Usa; Mourinho torna al Real Madrid? Perez vuole riportarlo al Bernabeu, non ha mai smesso di apprezzarlo. Mourinho-Real Madrid 2.0: l'idea che Pérez accarezza per riportare il Real ai tempi di Special OneFlorentino Pérez valuta il ritorno di José Mourinho al Real Madrid come possibile successore di Álvaro Arbeloa, con il tecnico portoghese visto come favorito per rilanciare la squadra dopo una stagion ... rainews.it Mourinho al Real Madrid, dagli Usa insistono: È lui la prima scelta di Florentino PerezIl possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid infiamma il dibattito in casa blanca. Secondo quanto riportato da The Athletic e Ny Times, l’ipotesi non è affatto remota, anzi rap ... corrieredellosport.it - : Il ritorno dello Special One in Spagna è possibileIl punto di @tancredipalmeri #sportitalia #realmadrid #mourinho x.com Mourinho torna al Real Madrid Florentino Pérez scende in campo per tornare a vincere e pensa allo Special One: è lui il candidato principale per il post Arbeloa, e la clausola rescissoria al Benfica non sarebbe un problema @theathleticfc - facebook.com facebook