Teatro civile e memoria storica | al Festival Teatro XS arriva Nunca mas
Domenica 12 aprile alle 19 si terrà al Teatro Genovesi di Salerno il sesto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. La rappresentazione si intitola
Domenica 12 aprile, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno andrà in scena il sesto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. Nunca Mas del Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano è un dramma psicologico di teatro civile che si svolge in una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Festival Teatro Xs: al Genovesi arriva lo spettacolo "Farà giorno"Appuntamento con la commedia in due atti "Farà giorno", in programma domenica 22 febbraio alle ore 19:00 presso il Teatro Genovesi di Salerno.
Festival Teatro XS Salerno: “Farà giorno” al Teatro GenovesiTerzo spettacolo in concorso per la XVII edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi Il...
Temi più discussi: Per Dario Fo; Aprile Resistente 2026: teatro civile, memoria e impegno contro le guerre; Arrusi - Spettacolo di Prosa; Massini Mein Kampf: teatro e memoria con Cedac.
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Magazzino 18 rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di ChiaravalleVenerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN) ospitera? Magazzino 18, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. L’evento e? inserito nell ... anconatoday.it
TEATRO OSTIA ANTICA FESTIVAL II edizione 2026 Dopo il successo della scorsa edizione, torna il TEATRO OSTIA ANTICA FESTIVAL nella suggestiva cornice del Teatro romano di Ostia. Un bouquet di spettacoli di prosa e danza di respiro internazionale, - facebook.com facebook