Magazzino 18 rivive a teatro | memoria esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di Chiaravalle

Venerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle ospiterà “Magazzino 18”, un musical scritto da Simone Cristicchi che racconta la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. Lo spettacolo affronta temi legati alla memoria storica, ai momenti di esodo e alla coscienza civile, portando sul palco una narrazione dedicata a un evento storico di grande rilevanza. La rappresentazione si inserisce in un percorso culturale volto a mantenere vivo il ricordo di quelle vicende.

Venerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN) ospitera` “Magazzino 18”, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. L’evento e` inserito nella rassegna “A teatro con noi”, organizzata dal Comune di Chiaravalle, e sara` portato in scena dal Claet APS, che ha ottenuto un riconoscimento straordinario: pur essendo una compagnia amatoriale, e` la prima e finora unica compagnia ad aver ottenuto i diritti ufficiali per rappresentare lo spettacolo. “Magazzino 18” di Simone Cristicchi e` un’opera teatrale che unisce racconto, musica e memoria per riportare alla luce una delle pagine piu` dolorose e forse meno conosciute della storia italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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A Chiaravalle Magazzino 18, musical su esodo forzato italiani di Istria e DalmaziaIl 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (Ancona) ospita Magazzino 18, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. (ANSA) ... ansa.it

Magazzino 18 di Simone Cristicchi. Un musical civile senza scadenzeL’esodo giuliano-dalmata portato in scena a Chiaravalle da Diego Ciarloni oltre il Giorno del Ricordo. msn.com