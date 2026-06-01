Il Teatro Nuovo e la stagione degli attraversamenti

Da 2anews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un tempo che sembra consumare tutto con rapidità, il teatro conserva intatta la sua funzione più profonda: quella di riunire gli uomini attorno a una storia, a un’emozione, a una riflessione condivisa. Non è il rifugio polveroso della nostalgia, ma un luogo vivo, necessario. «Io, ad esempio, senza teatro non riuscirei a vivere», ha confessato Alfredo Balsamo, direttore del Teatro Pubblico Campano, durante la presentazione della nuova stagione 20262027 del Teatro Nuovo di Napoli. Una frase semplice e potente, divenuta subito la chiave di lettura di un cartellone che attraversa epoche e linguaggi, intrecciando memoria e contemporaneità, ironia e inquietudine, parola scenica e forza del corpo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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