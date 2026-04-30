Accesso Nord Ovest al via la realizzazione degli attraversamenti pedonali | cambia la viabilità
Sono iniziate le operazioni per realizzare gli attraversamenti pedonali all'Accesso Nord Ovest della città, dopo i lavori di asfaltatura svolti nei giorni scorsi. Le modifiche alla viabilità sono parte di un intervento di riqualificazione promosso dal Comune con fondi provenienti dal Pnrr. Le nuove strutture si aggiungono alle lavorazioni in corso per migliorare l'area.
Dopo gli interventi di asfaltatura eseguiti nei giorni scorsi, proseguono le lavorazioni conclusive dell'intervento di riqualificazione dell'Accesso Nord Ovest della città, a cura del Comune di Ferrara, con finanziamenti Pnrr.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNella settimana del 4.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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