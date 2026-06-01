Il teatro d’autore di Marco Baliani raddoppia tra Venezia e Mestre | il 10 e 11 giugno

Mercoledì 10 giugno al Parco di Villa Groggia (Venezia) con Quando gli Dei erano tanti e giovedì 11 giugno in Piazzetta Malipiero (Mestre) con il celebre Kohlhaas, l’attore è protagonista di due rassegne cittadine, unite dalla grande narrazione contemporanea.Il Settore Cultura del Comune di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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