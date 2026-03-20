Marco Baliani porta Kohlhaas al Nuovo Teatro Ateneo

Il 24 marzo 2026 alle ore 20:30, al Nuovo Teatro Ateneo di Roma, va in scena lo spettacolo teatrale Kohlhaas con Marco Baliani. La rappresentazione si svolge in una delle sale del teatro, offrendo al pubblico l'occasione di assistere all'interpretazione dell'attore e narratore. La data e l'orario sono stati comunicati per permettere la prenotazione dei posti.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La stagione 20252026 del Nuovo Teatro Ateneo prosegue il suo percorso di eccellenza ospitando uno dei nomi più autorevoli e amati della scena contemporanea italiana ed europea. Il 24 marzo, il palcoscenico della Sapienza accoglierà Marco Baliani con il suo spettacolo simbolo, Kohlhaas, un’opera che ha segnato profondamente la storia del teatro di narrazione nel nostro Paese. Tratto dal capolavoro letterario Michael Kohlhaas di Heinrich von Kleist, il lavoro è frutto della collaborazione drammaturgica tra lo stesso Baliani e Remo Rostagno, per la regia attenta e rigorosa di Maria Maglietta. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Marco Baliani porta Kohlhaas al Nuovo Teatro Ateneo Articoli correlati "Kohlhaas" di Marco Baliani sul palco del Teatro PeroniTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Lo... Leggi anche: Teatro: al Faraggiana Marco Baliani in "Quando gli dei erano tanti" Contenuti utili per approfondire Marco Baliani Argomenti discussi: Marco Baliani al Nuovo Teatro Ateneo con Kohlhaas. Dedica Teatro, il 19 Marco Baliani porta in scena Il giorno primaPORDENONE – Approda al suo sesto giorno e prosegue il proprio percorso con un appuntamento dedicato al teatro la 32^ edizione del festival Dedica: giovedì 19 marzo, alle 20.45, nel Convento di San Fra ... pordenoneoggi.it ’Kohlhaas’, uno spettacolo che risveglia gli animiMarco Baliani porta in scena una storia vera avvenuta nel 1500 in Germania: un uomo si ribella contro chi ha abusato del proprio potere dinastico. ’Kohlhaas’ è uno spettacolo teatrale di Marco Baliani ... ilrestodelcarlino.it