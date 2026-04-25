San Marco Evangelista | autore del secondo Vangelo e patrono di Venezia

Il 25 aprile la Chiesa celebra San Marco Evangelista, riconosciuto come l’autore del secondo Vangelo. San Marco è anche considerato il patrono di Venezia. La ricorrenza viene ricordata ogni anno in questa data, che segna la festa dedicata alla sua figura. La celebrazione si svolge in diverse chiese e comunità religiose, con messe e eventi liturgici dedicati al santo.

Il 25 aprile la Chiesa ricorda San Marco Evangelista, tradizionalmente ritenuto l’ autore del secondo Vangelo. Le fonti antiche lo presentano come vicino a San Pietro, del quale avrebbe raccolto la predicazione, consegnandola alla comunità cristiana in una narrazione sobria e incisiva. Il Vangelo di Marco è il più breve tra i sinottici e si distingue per il ritmo vivido, l’attenzione ai gesti di Gesù e la chiamata immediata alla sequela. Nelle comunità delle origini fu prezioso per l’annuncio ai pagani, grazie al linguaggio essenziale e alla spiegazione di usi giudaici. Secondo un’antica tradizione ecclesiale, Marco svolse il suo ministero ad Alessandria d’Egitto, dove è venerato come primo vescovo e martire.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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25 Aprile: Festa nazionale e giornata di San Marco Evangelista

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