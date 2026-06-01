Se la vicenda dell’ Hellwatt Festival avesse una colonna sonora ufficiale, questa sarebbe senza dubbio The NeverEnding Story di Limahl, main theme dell’omonimo cult movie. Dopo l’allontanamento dell’ex direttore artistico Victor Yari Milani, il subentro di Zamna e la conseguente trasformazione dell’evento in Pulse of Gaia e, soprattutto, dopo la cancellazione dei concerti di Kanye West e Travis Scott alla RCF Arena, è arrivata una nuova puntata della saga che ci sta intrattenendo in questo torrido inizio d’estate. L’Hellwatt Festival non rinuncia all’idea di Kanye West. In un lungo comunicato pubblicato sui social, il team dietro la manifestazione originale ha infatti annunciato che cercherà comunque di portare Ye in Italia, il prossimo 18 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Il team di Hellwatt Festival sta tentando di portare comunque Kanye West in Italia, e annuncia la class action

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