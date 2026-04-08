Kanye West parteciperà all’Hellwatt Festival e il suo primo concerto in Italia è confermato per il 18 luglio presso l’RCF Arena di Campovolo. La decisione è stata comunicata dall’organizzazione, nonostante le richieste di diverse associazioni e rappresentanti di famiglie delle vittime del nazismo, che avevano chiesto di annullare l’evento. West ha già espresso di non essere nazista, ma la questione ha suscitato diverse reazioni pubbliche.

Parla Victor Yari Milani, fondatore e direttore artistico dell’Hellwatt Festival, in merito alla recente cancellazione dell'artista dal cartellone del Wireless Festival di Londra Kanye West ci sarà e il suo concerto previsto il 18 luglio alla RCF Arena di Campovolo è confermato, nonostante gli appelli dell’Anpi di Reggio Emilia fino ai sindacati e ad Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel 1943. “Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte, non solo a Reggio Emilia o a Londra”, ha dichiarato a La Repubblica Cervi. Le polemiche si sono riaccese nel nostro Paese dopo che il Regno Unito ha bloccato l’esibizione del rapper al Wireless Festival di Londra per le sue prese di posizioni naziste del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si è già scusato dicendo di non essere nazista. Kanye West è confermato all’Hellwatt Festival per il suo primo concerto in Italia”: l’organizzatore spegne le polemiche

«Kanye West nazista», il governo britannico fa saltare il concerto. E in Italia rischia di nuovo: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi»Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso a Kanye West, bloccando di fatto la sua esibizione al Wireless Festival di Londra, in programma dal...

Kanye West è stato bloccato dal governo britannico, niente concerto: “La sua presenza non favorevole al bene pubblico”. L’organizzatore: “Salta il Wireless Festival a Londra”Dopo le polemiche scoppiate in queste ore per una serie di commenti antisemiti, razzisti e filo-nazisti, il governo britannico ha negato a Kanye West...

Temi più discussi: Anche David Schwimmer contro Kanye West al Wireless; Kanye West, il Regno Unito gli nega il visto. Infuria di nuovo la polemica: Meglio cancellare il concerto di Reggio Emilia; Kayne West, dopo Londra polemiche anche per il concerto in programma a Reggio Emilia: Chi gira con le svastiche non deve esibirsi; Kanye, ancora guai: la sua presenza al Wireless è a rischio.

Kanye West e il concerto a Reggio Emilia, polemica in ItaliaNon si placano le polemiche legate al concerto di Kanye West a Reggio Emilia, in programma alla Rcf Arena Campovolo il prossimo 18 luglio. La decisione del ... lapresse.it

Kanye West, genio e caos: vietato in UK ma in Italia è già un fenomeno da 68.000 biglietti vendutiKanye West bandito dal Regno Unito dopo le polemiche, ma in Italia è boom: chi è Ye e perché continua a dominare il pop globale ... panorama.it

Il sindaco avvisa Kanye West: “Reggio Emilia è antifascista” Dopo il ban da Londra, l'invito del primo cittadino emiliano a incontrare le associazioni del territorio... - facebook.com facebook

Kanye West ha posizioni antisemite e ha pubblicato il brano "Heil Hitler". Il Regno Unito gli vieta l'ingresso nel paese per esibirsi al Wireless Festival. Qui in Italia si esibirà all'Hellwatt Festival di Reggio Emilia (68mila biglietti venduti). Siete d'accordo #Kanye x.com