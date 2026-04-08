Kanye West all’Hellwatt Festival il Comune di Reggio Emilia si dissocia dall’evento

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che il rapper avrebbe partecipato all’Hellwatt Festival, evento musicale che si svolge nella città di Reggio Emilia. Tuttavia, il Comune locale ha preso posizione e ha dichiarato di non avere alcun rapporto con l’evento. La partecipazione del artista in altre manifestazioni, come quella a Londra, ha generato un ampio dibattito pubblico e ha portato alla decisione di imporre un divieto di ingresso nel Regno Unito.

Negli ultimi giorni, la partecipazione di Kanye West al Wireless Music Festival di Londra ha scatenato un ampio dibattito nazionale, conclusosi con il divieto d’ingresso nel Regno Unito per il rapper e la conseguente cancellazione della manifestazione musicale. A dare origine alla diatriba, le ripetute esternazioni antisemite di Ye che, nonostante le recenti scuse, sono state troppe e troppo gravi per lasciar correre. Nella questione è intervenuto persino il premier Keir Starmer, che ha definito la sua possibile presenza al festival «profondamente preoccupante». Il Partito Conservatore, invece, è stato tra i primi a chiedere di rifiutare a West l’ingresso nel Paese, sostenendo che permettere a qualcuno con la sua reputazione di presenziare a un grande evento pubblico avrebbe «inviato un messaggio sbagliato». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kanye West all’Hellwatt Festival, il Comune di Reggio Emilia si dissocia dall’evento Kanye West a Reggio Emilia: prezzi dei biglietti contestati, Hellwatt Festival promette chiarimenti ai fan penalizzati.Il concerto di Kanye West, in programma il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia nell’ambito dell’Hellwatt Festival, è al centro di una... Travis Scott e Kanye West: Doppia data a Reggio Emilia nel 2026 per l’Hellwatt Festival. Prevendite dal 23 febbraio.Il rapper statunitense Travis Scott si esibirà in Italia il 17 luglio 2026, nell'ambito dell'Hellwatt Festival che si terrà alla RCF Arena di Reggio... Temi più discussi: Kanye West, negato l’ingresso nel Regno Unito, cancellato il Wireless; Kanye West: ora scricchiola anche la data a Reggio Emilia; Il governo inglese vieta l'ingresso a Kanye West, cancellati i concerti inglesi. Venduti i primi 68mila biglietti per la data italiana; Cisl interviene sul caso Kanye West a Londra e sull’Helwatt Festival. Si è già scusato dicendo di non essere nazista. Kanye West è confermato all’Hellwatt Festival per il suo primo concerto in Italia: l’organizzatore spegne le polemicheKanye West ci sarà e il suo concerto previsto il 18 luglio alla RCF Arena di Campovolo è confermato, nonostante gli appelli dell’Anpi di Reggio Emilia fino ... ilfattoquotidiano.it Hellwatt Festival, 'felici di ospitare Kanye West, gli abbiamo chiesto di scusarsi'Con la musica vogliamo unire le persone da tutto il mondo e di tutte le generazioni, non creare divisioni. (ANSA) ... ansa.it Kanye West a Reggio Emilia "si farà". Il Comune prende le distanze, ma non si mette di traverso (di S. Renda) x.com Il sindaco avvisa Kanye West: “Reggio Emilia è antifascista” Dopo il ban da Londra, l'invito del primo cittadino emiliano a incontrare le associazioni del territorio... - facebook.com facebook