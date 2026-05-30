Parcaroli firma il ricorso al Tar | Tittarelli-Sigona fatto l?accordo per il ballottaggio
Il sindaco di Macerata ha presentato un ricorso al Tar. Il ricorso riguarda la posizione di Tittarelli e Sigona, e si basa su un accordo tra il centrosinistra e il candidato Tittarelli per il ballottaggio. È il primo ricorso di questo tipo presentato dal centrodestra nel contesto delle elezioni comunali. La decisione è stata firmata dal primo cittadino in carica. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sulla natura del ricorso.
MACERATA C’è il primo ricorso al Tar firmato dal centrodestra con il sindaco Sandro Parcaroli, c’è un accordo nel centrosinistra con il sostegno a Gianluca Tittarelli che arriva dall’ex candidato sindaco Marco Sigona e dalla sua Officina delle Idee per Macerata. Una giornata politica intensa quindi, quella di ieri, mentre si sta per concludere la settimana del post voto, quello che ha decretato la mancata vittoria al primo turno di Parcaroli per 10 voti e con conseguente ballottaggio da giocare il 7 e 8 giugno. Il ricorso Ieri è stato depositato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche firmato dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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