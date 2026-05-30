Parcaroli firma il ricorso al Tar | Tittarelli-Sigona fatto l?accordo per il ballottaggio

Notizia in breve

Il sindaco di Macerata ha presentato un ricorso al Tar. Il ricorso riguarda la posizione di Tittarelli e Sigona, e si basa su un accordo tra il centrosinistra e il candidato Tittarelli per il ballottaggio. È il primo ricorso di questo tipo presentato dal centrodestra nel contesto delle elezioni comunali. La decisione è stata firmata dal primo cittadino in carica. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sulla natura del ricorso.