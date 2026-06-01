Il SuperEnalotto riprende le estrazioni giovedì 4 giugno, dopo la sospensione prevista per la Festa della Repubblica il 2 giugno. La festività, che quest’anno cade di martedì, ha comportato la modifica del calendario settimanale delle estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto. Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto sono state anticipate o posticipate rispetto alla normale programmazione. La prossima estrazione del SuperEnalotto si svolgerà quindi giovedì 4 giugno.

SuperEnalotto, questa settimana cambia tutto. Complice la Festa della Repubblica di martedì 2 giugno – che quest’anno cade di martedì, giorno di giocate – cambia il calendario delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto. Cosa dice il regolamento. Il regolamento prevede infatti che non si possano svolgere concorsi nei giorni festivi, ma allo stesso tempo non è possibile effettuare meno concorsi nel corso dell’anno rispetto a quelli stabiliti dall ’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il nuovo calendario. Ecco dunque che è stato stilato un nuovo calendario per quanto riguarda la prima settimana di giugno, con recuperi fino al lunedì successivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il SuperEnalotto torna giovedì 4 giugno: come cambia il calendario delle estrazioni per la Festa della Repubblica

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