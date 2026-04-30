Le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto previste per il primo maggio 2026 sono state rinviate a causa della Festa dei Lavoratori. La decisione riguarda anche le estrazioni del 10eLotto e del Simbolotto, che non si svolgeranno nella data consueta. Un calendario aggiornato ha previsto lo spostamento delle sedute di gioco, che si terranno in date differenti rispetto al solito.

Le estrazioni Lotto dell’1 maggio 2026 non si terranno nella loro data abituale: la Festa dei Lavoratori impone uno slittamento ufficiale dei concorsi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto. I giocatori dovranno aspettare sabato 2 maggio per il primo recupero e lunedì 4 maggio per il secondo, con un effetto a catena che riscrive il calendario della settimana. A confermarlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ogni anno ridefinisce il piano dei concorsi numerici a quota fissa quando le date di estrazione cadono in concomitanza con le festività nazionali. Il 2026 non fa eccezione: con il 1° maggio fissato di venerdì, l’incastro produce una settimana lunga, con cinque estrazioni invece delle consuete quattro.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Estrazioni 1 maggio 2026: Lotto e SuperEnalotto slittano per la Festa dei Lavoratori, ecco il calendario aggiornato

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