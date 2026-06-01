Notizia in breve

Uno studio pubblicato su Molecular Nutrition & Food Research ha osservato che il consumo quotidiano di succo di pomodoro e soia per quattro settimane porta a una riduzione di alcuni marcatori infiammatori in adulti con obesità. La ricerca si è concentrata sugli effetti di questa bevanda sui livelli di infiammazione nel sangue. Non sono stati riportati dati specifici sui livelli di marcatori o sul numero di partecipanti.