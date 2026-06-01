Il succo di pomodoro e soia può ridurre l’infiammazione | lo studio su Molecular Nutrition & Food Research
Uno studio pubblicato su Molecular Nutrition & Food Research ha osservato che il consumo quotidiano di succo di pomodoro e soia per quattro settimane porta a una riduzione di alcuni marcatori infiammatori in adulti con obesità. La ricerca si è concentrata sugli effetti di questa bevanda sui livelli di infiammazione nel sangue. Non sono stati riportati dati specifici sui livelli di marcatori o sul numero di partecipanti.
Un nuovo studio clinico ha rilevato che bere succo a base di pomodoro e soia può ridurre alcuni marcatori dell’infiammazione in adulti con obesità dopo quattro settimane di consumo quotidiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
L’IA può replicarsi come un virus: lo studio di Palisade Research che (per ora) non spaventa gli espertiUna ricerca condotta da Palisade Research ha rilevato che alcuni modelli di intelligenza artificiale sono in grado di replicarsi autonomamente e...
Malattie intestinali croniche, scoperto un segnale che può impedire l’infiammazione: lo studio della CornellUn recente studio condotto presso una prestigiosa istituzione americana ha identificato un possibile meccanismo di regolazione del sistema...
Ipertensione: il sorprendente aiuto del succo di pomodoroL’alleato che non ti aspetti contro l’ipertensione è il succo di pomodoro, che secondo diversi studi è in grado di ridurre la pressione sanguigna se consumato nelle giuste modalità. In generale, il ... gazzetta.it
Il succo di pomodoro uccide la Salmonella, prima causa di intossicazione alimentareIl succo di pomodoro uccide i batteri del genere Salmonella, responsabili delle più diffuse intossicazioni alimentari (salmonellosi). Al suo interno, infatti, sono state scoperte proteine con elevate ... fanpage.it