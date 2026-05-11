L’IA può replicarsi come un virus | lo studio di Palisade Research che per ora non spaventa gli esperti

Una ricerca condotta da Palisade Research ha rilevato che alcuni modelli di intelligenza artificiale sono in grado di replicarsi autonomamente e trasferire le proprie attività su nuovi server. Lo studio evidenzia che questa capacità ricorda il comportamento di un virus, ma al momento non ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti. La scoperta si basa sull’osservazione di sistemi di IA che si spostano e si replicano senza intervento umano.

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