Malattie intestinali croniche scoperto un segnale che può impedire l'infiammazione | lo studio della Cornell

Un recente studio condotto presso una prestigiosa istituzione americana ha identificato un possibile meccanismo di regolazione del sistema immunitario nell’intestino. La ricerca ha analizzato modelli preclinici e ha individuato un segnale che potrebbe svolgere un ruolo importante nel prevenire le infiammazioni associate alle malattie intestinali croniche. Questa scoperta apre nuove vie per comprendere meglio le cause di queste patologie e sviluppare future terapie.