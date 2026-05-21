La FA indagherà sullo scandalo Spygate di Southampton

2026-05-21 11:38:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: La Federcalcio ha confermato di aver avviato un’indagine sul Southampton relativa allo scandalo ‘spygate’ che l’ha visto espulso dagli spareggi di campionato. Il ricorso del Southampton contro la loro espulsione e la penalità di quattro punti per la prossima stagione è stato respinto mercoledì, il che significa che il Middlesbrough affronterà invece l’Hull City nella finale dei play-off a Wembley sabato. I Saints hanno ammesso di aver spiato una sessione di allenamento del Middlesbrough prima della semifinale, con lo stagista di analisi delle prestazioni Will Salt che era stato avvistato al campo di allenamento di Boro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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