Spygate Championship | il Southampton è fuori dai playoff Middlesbrough sabato gioca la finale a Wembley

La decisione è stata comunicata ufficialmente: il Southampton non accederà ai playoff della stagione, mentre i Middlesbrough si preparano a disputare la finale di Wembley sabato. Lo Spygate del 2026, che da settimane aveva dominato le cronache sportive, ha portato a questa conclusione, con le autorità che hanno reso note le sanzioni e le decisioni prese riguardo alle partite coinvolte. La vicenda ha coinvolto diverse squadre e ha generato molte discussioni nel mondo del calcio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La decisione è arrivata. Lo Spygate del 2026, che in queste settimane aveva tenuto in scacco il calcio inglese, ha trovato il suo verdetto e il verdetto è il più severo possibile: il Southampton è ufficialmente escluso dai playoff di Championship, perde l’accesso alla finale di Wembley che vale 130 milioni di euro e si vede addirittura comminare quattro punti di penalizzazione per il campionato 202627. Il Middlesbrough, ricacciato sul campo dai Saints in semifinale, viene riammesso. Sabato 23 maggio a Wembley si giocherà Hull City-Middlesbrough per l’ultimo posto in Premier League. Cosa ha accertato la EFL. Quel che il Napolista raccontava 4 giorni fa come ipotesi, è ora documento ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spygate Championship: il Southampton è fuori dai playoff. Middlesbrough sabato gioca la finale a Wembley ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Southampton Fans Throw Bottles at Middlesbrough Bus & Chant We'll Spy When We Want! Sullo stesso argomento Leggi anche: Clamoroso! Southampton escluso dalla finale playoff della Championship per lo "Spygate" Championship sconvolta dallo spygate: Southampton escluso, il Middlesbrough prende il suo postoGhedjemis ama il Frosinone ma non chiude al mercato: «Ciociaro per sempre, ma… Adesso penso solo al Mondiale» Guardiola lascia il Manchester City, la... Colpo di scena clamoroso in Championship: il #Southampton è stato escluso dai #playoff dopo lo scandalo legato allo #Spygate. Una decisione pesante che cambia completamente la corsa alla promozione. #calcionews24 x.com Il collegio disciplinare che ascolterà il caso del spygate contro il Southampton è pronto a considerare una penalizzazione di sei punti inflitta alla squadra femminile olimpica canadese nel 2024 come potenziale precedente se le accuse saranno provate. : r/so reddit Scandalo Spygate in Championship: Southampton escluso dai play-off, il Middlesbrough rientra in finaleUna decisione clamorosa scuote il calcio inglese e cambia radicalmente l’esito della stagione di Championship. Il Southampton è stato infatti escluso dai play-off promozione a seguito dello scandalo l ... gonfialarete.com Clamoroso in Inghilterra: Southampton escluso dai playoff di Championship per il caso 'Spygate'La finale playoff di Championship (la seconda divisione inglese) in programma sabato 23 maggio a Wembley cambia sorprendentemente programma per via ... sportmediaset.mediaset.it