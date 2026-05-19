Spygate Championship | il Southampton è fuori dai playoff Middlesbrough sabato gioca la finale a Wembley

Da ilnapolista.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione è stata comunicata ufficialmente: il Southampton non accederà ai playoff della stagione, mentre i Middlesbrough si preparano a disputare la finale di Wembley sabato. Lo Spygate del 2026, che da settimane aveva dominato le cronache sportive, ha portato a questa conclusione, con le autorità che hanno reso note le sanzioni e le decisioni prese riguardo alle partite coinvolte. La vicenda ha coinvolto diverse squadre e ha generato molte discussioni nel mondo del calcio.

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La decisione è arrivata. Lo Spygate del 2026, che in queste settimane aveva tenuto in scacco il calcio inglese, ha trovato il suo verdetto e il verdetto è il più severo possibile: il Southampton è ufficialmente escluso dai playoff di Championship, perde l’accesso alla finale di Wembley che vale 130 milioni di euro e si vede addirittura comminare quattro punti di penalizzazione per il campionato 202627. Il Middlesbrough, ricacciato sul campo dai Saints in semifinale, viene riammesso. Sabato 23 maggio a Wembley si giocherà Hull City-Middlesbrough per l’ultimo posto in Premier League. Cosa ha accertato la EFL. Quel che il Napolista raccontava 4 giorni fa come ipotesi, è ora documento ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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