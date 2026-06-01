Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiati

Da lanotiziagiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky mostra che il centrodestra e il campo largo di centrosinistra sono pari in termini di consenso. Entrambe le coalizioni ottengono percentuali simili, evidenziando una parità tra i due schieramenti. I dati sono stati raccolti attraverso un’indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione. I risultati indicano una situazione di equilibrio tra le forze politiche in vista delle prossime consultazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La coalizione di centrodestra e il campo largo di centrosinistra sono sostanzialmente appaiati. A certificare il risultato è la Supermedia YouTrend per Sky sulle intenzioni di voto degli italiani, dalla quale emerge che le due coalizioni sono in pieno equilibrio: le forze guidate da Giorgia Meloni sono al 44,8%, mentre il campo largo si attesta al 44,9%. Dati alla mano, rispetto all’analogo sondaggio di due settimane fa, continua la crescita di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che raggiunge il 4% e supera così la soglia di sbarramento. Stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente al 28,4% e all’8,2%. Sostanzialmente stabile Noi Moderati, che guadagna lo 0,1% e si attesta all’1,3%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

il sondaggio di supermedia youtrend per sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiati
© Lanotiziagiornale.it - Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Secondo i dati della Supermedia YouTrend pubblicata il 1 giugno 2026, centrodestra e centrosinistra si trovano appaiati nelle preferenze di voto.

Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra risale e appaia Campo LargoSecondo l'ultima Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra mostra segnali di ripresa dopo una settimana positiva per le forze di opposizione.

Temi più discussi: Tutti i sondaggi della settimana: le intenzioni di voto secondo SWG, Piepoli e Supermedia YouTrend; Sondaggi, la supermedia del 29 maggio 2026. Calo M5S, cresce Vannacci; Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati; Ultimi sondaggi politici venerdì 22 maggio, duello tra destra e sinistra: Calenda, Renzi e Vannacci decisivi.

supermedia youtrend il sondaggio di supermediaSondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Scostamenti nel gradimento dei singoli partiti: cresce Futuro Nazionale, stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, in lieve calo Lega e M5s ... msn.com

supermedia youtrend il sondaggio di supermediaIl sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiatiIl sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra, al 44,8%, e il campo largo, al 44,9%, sono appaiati ... lanotiziagiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web