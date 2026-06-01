Un sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky mostra che il centrodestra e il campo largo di centrosinistra sono pari in termini di consenso. Entrambe le coalizioni ottengono percentuali simili, evidenziando una parità tra i due schieramenti. I dati sono stati raccolti attraverso un’indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione. I risultati indicano una situazione di equilibrio tra le forze politiche in vista delle prossime consultazioni.

La coalizione di centrodestra e il campo largo di centrosinistra sono sostanzialmente appaiati. A certificare il risultato è la Supermedia YouTrend per Sky sulle intenzioni di voto degli italiani, dalla quale emerge che le due coalizioni sono in pieno equilibrio: le forze guidate da Giorgia Meloni sono al 44,8%, mentre il campo largo si attesta al 44,9%. Dati alla mano, rispetto all’analogo sondaggio di due settimane fa, continua la crescita di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che raggiunge il 4% e supera così la soglia di sbarramento. Stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente al 28,4% e all’8,2%. Sostanzialmente stabile Noi Moderati, che guadagna lo 0,1% e si attesta all’1,3%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Secondo i dati della Supermedia YouTrend pubblicata il 1 giugno 2026, centrodestra e centrosinistra si trovano appaiati nelle preferenze di voto.

Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra risale e appaia Campo LargoSecondo l'ultima Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra mostra segnali di ripresa dopo una settimana positiva per le forze di opposizione.

Temi più discussi: Tutti i sondaggi della settimana: le intenzioni di voto secondo SWG, Piepoli e Supermedia YouTrend; Sondaggi, la supermedia del 29 maggio 2026. Calo M5S, cresce Vannacci; Sondaggi politici, Futuro nazionale cresce ancora. Centrodestra e campo largo appaiati; Ultimi sondaggi politici venerdì 22 maggio, duello tra destra e sinistra: Calenda, Renzi e Vannacci decisivi.

Supermedia YouTrend al 21 Maggio 2026 reddit

Ops… David Patrick Amodio Fino a qualche settimana fa sembrava che il vento fosse cambiato per davvero. Ogni sondaggio diventava l’occasione per titoli entusiastici, analisi trionfali, editoriali pieni di sottintesi: la destra perde colpi, Meloni in affanno, l’alt x.com

Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%Scostamenti nel gradimento dei singoli partiti: cresce Futuro Nazionale, stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia, in lieve calo Lega e M5s ... msn.com

Il sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra e il campo largo sono appaiatiIl sondaggio di Supermedia YouTrend per Sky certifica che il centrodestra, al 44,8%, e il campo largo, al 44,9%, sono appaiati ... lanotiziagiornale.it